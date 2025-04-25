الرئيسة السويسرية تؤكد أن الولايات المتحدة مهتمّة بالتفاوض على الزيادات الجمركية

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أكّدت الرئيسة السويسرية أن الولايات المتحدة مهتمّة بالتفاوض سريعا مع شركائها الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم سويسرا، بعد فرض سلسلة من الزيادات الجمركية.

وإثر الأزمة التجارية الناجمة عن تقلّب مواقف الإدارة الأميركية، “شعرنا بوضوح بأن الولايات المتحدة هي أيضا مهتمّة بالانفتاح على التفاوض مع الشركاء التجاريين البارزين. ونحن جزء من هؤلاء”، على ما قالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر التي تتولّى أيضا حقيبة المالية في بلدها خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

ولفتت إلى أن سويسرا هي من بين 15 شريكا تجاريا تريد واشنطن التوصّل إلى حلّ سريع معهم.

لكن رغم ما يبذل من جهود، لم يتمّ بعد التوصّل إلى أيّ اتفاق في هذا الخصوص. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ما زال أيّ اتفاق “بعيد المنال”، في حين نفت بكين إجراء أيّ محادثات في هذا الصدد.

وتزور كيلر-سوتر مع وزير الاقتصاد السويسري غي بارمولان واشنطن لمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهي انتهزت هذه الزيارة للتباحث في حلول مع الإدارة الأميركية.

وتهدّد إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية “متبادلة” قد تصل إلى 31 % على كلّ المنتجات السويسرية الواردة إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يمثّل ضربة قاسية لقطاعات برمّتها في سويسرا، مثل الصيدلة والكيمياء وصناعة الساعات والأدوات الآلية.

وأفادت كيلر-سوتر بأنه تمّ الاتفاق مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت على إعداد إعلان نوايا مشترك يمهّد الطريق لمفاوضات.

واعتبرت الرئيسة السويسرية أن “الاقتصاد يمكن أن يتحمّل حلولا سيّئة وقوانين غير مناسبة. فالأشخاص هم أصحاب مهارات. لكن ما لا يمكن له تحمّله هو انعدام اليقين”.

بيس-فوغ/م ن/الح