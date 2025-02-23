الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون إمبراطور اليابان بعيد ميلاده

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، إمبراطور اليابان بمناسبة يوم ميلاده، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الجلالة الإمبراطور ناروهيتو.

هت/دص