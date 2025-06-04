الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون الرئيس الكوري الجنوبي الجديد

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بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى رئيس كوريا الجنوبية الجديد لي جاي-ميونغ، بمناسبة فوزه في الانتخابات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، وفق “وام”.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة إكس “أهنئ لي جاي-ميونغ بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من الإنجازات التنموية، وأتطلع إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا”.

م ل