الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون رئيس غانا بذكرى استقلال بلاده

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الغاني.

هت/دص