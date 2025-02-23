الرئيس الإماراتي ونائباه يهنئون سلطان بروناي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى السلطان الحاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان الحاج حسن البلقية.

هت/دص