The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الرئيس الإماراتي ونظيرته المكسيكية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته المكسيكية كلاوديا شاينباوم مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الاربعاء أنّ البلدين مهتمان بـ”أولويات التنمية المشتركة للبلدين خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها”.

وأكد الجانبان أن احتفاء دولة الإمارات والمكسيك العام الجاري بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1975 “يمثل مناسبة لتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق تطور نوعي في العلاقات التنموية خلال السنوات المقبلة”.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية