الرئيس الإماراتي ونظيرته المكسيكية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته المكسيكية كلاوديا شاينباوم مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الاربعاء أنّ البلدين مهتمان بـ”أولويات التنمية المشتركة للبلدين خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها”.

وأكد الجانبان أن احتفاء دولة الإمارات والمكسيك العام الجاري بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1975 “يمثل مناسبة لتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق تطور نوعي في العلاقات التنموية خلال السنوات المقبلة”.

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