الرئيس الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع قطر إثر الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها

أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعرب الشيخ محمد في الاتصال الثلاثاء عن “إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر”، مؤكداً “دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها”.

وشدد الرئيس الإماراتي على أن “الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها”.

وتسببت غارات جوية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء قادة في حركة حماس بمقتل ستة أشخاص، وفق ما أعلنت الحركة الفلسطينية التي أكّدت نجاة وفدها المفاوض حول الحرب في قطاع غزة الذي كان مجتمعا في المبنى المستهدف بالهجوم.

