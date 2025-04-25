الرئيس الإماراتي يبحث هاتفيا مع مستشار النمسا العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ الشيخ محمد أعرب خلال الاتصال “عن تطلعه إلى العمل مع (شتوكر) لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات”.
وأوردت أنّ الزعيمين ناقشا “عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وأكدا على “ضرورة دعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وبما يلبي تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار”.
هت/الح