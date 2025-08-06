الرئيس الإماراتي يبدأ الخميس زيارة رسمية لروسيا

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يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس زيارة رسمية لروسيا الاتحادية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوزارة أنّ الشيخ محمد “يبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

وكانت أخر زيارة للرئيس الإماراتي لموسكو في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حيث شارك في قمة مجموعة بريكس الــ 16 التي استضافتها مدينة قازان الروسية.

هت