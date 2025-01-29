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الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس وزراء المجر

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فيكتور أوربان، رئيس وزراء جمهورية المجر الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلد الخليجي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء. 

وأوردت الوكالة أنّ الزعيمين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، “مسارات تطور العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بجانب التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب، بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التقدم والازدهار”.

 وأكد الرئيس الإماراتي “حرص دولة الإمارات على دفع علاقات البلدين إلى الأمام خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية في البلدين”، بحسب الوكالة.

وأشار إلى أنّ “اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة المشاورات السياسية تقومان بدور مهم في تعزيز هذه العلاقات، ونحن حريصون على مواصلة العمل معاً لتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة”.

وأوردت الوكالة أنّ “رئيس الوزراء المجري “أكّد الاهتمام المشترك بمواصلة تطوير علاقات بلاده مع دولة الإمارات بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين ويعزز ازدهار اقتصادهما”.

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