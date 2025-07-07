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الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره السوري

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يجري زيارة عمل إلى الدولة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين”، بحسب “وام”.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية