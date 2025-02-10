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الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره من غينيا بيساو ويبحثان علاقات البلدين

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره من غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو وبحثا العلاقات الثنائية وتبادلا الأوسمة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة مساء الأحد أنّ الرئيسين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، “مختلف مجالات التعاون، خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار”.

كما تبادلا “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبان “حرصهما المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون إلى الأمام بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما”.

 وتبادل الرئيسان خلال اللقاء الأوسمة.

فمنح الرئيس الإماراتي الرئيس الغيني وسام زايد الذي يعد أرفع الأوسمة التي تقدمها دولة الإمارات إلى قادة الدول، “تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وغينيا بيساو”، فيما منح رئيس غينيا بيساو نظيره الإماراتي وسام أميلكار كابرال، وهو أعلى وسام تمنحه غينيا بيساو، “تقديراً لجهود الشيخ محمد في ترسيخ العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وتعبيراً عن الاعتزاز بأواصر الصداقة الوثيقة التي تجمعهما”.

هت/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية