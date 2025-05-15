الرئيس الإماراتي يستقبل وزير الدفاع السعودي في أبوظبي

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي شهد مناقشة “العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار”.

وتناول اللقاء “عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و الجهود المبذولة تجاهها في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها لمصلحة جميع شعوبها”، بحسب المصدر نفسه.

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