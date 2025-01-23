الرئيس الإماراتي يعزي نظيره التركي في ضحايا حادثة الفندق

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أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا في ضحايا حريق اندلع في فندق في شمال غرب تركيا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ الشيخ محمد أعرب عن “تعازيه ومواساته إلى أسر الضحايا وعائلاتهم والشعب التركي الصديق في مصابهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين”.

وأوردت الوكالة الإماراتية أنّ الرئيس التركي “شكر رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب التركي، منوها بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما”.

هت/الح