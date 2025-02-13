الرئيس الإماراتي يلتقي عدداً من رؤساء الوفود والقادة المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2025

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التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدداً من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في “القمة العالمية للحكومات 2025″، والتي تعقد في دبي تحت شعار ” استشراف حكومات المستقبل”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء الأربعاء أنّ الشيخ محمد التقى في مقر القمة كلاً من “الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وغوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، وأندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق”.

وأضافت أنّ الشيخ محمد بحث “مع ضيوف الدولة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم وإمكانيات تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب التي تعزز التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام”.

كذلك، ذكرت أنّ “اللقاءات تطرقت إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها القمة العالمية للحكومات في إثراء الحوار العالمي لتعزيز العمل الحكومي واستشراف مستقبله بما يسهم في تسريع التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات”.

هت