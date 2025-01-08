الرئيس الايراني يدعو اسرائيل الى الانسحاب من الاراضي السورية

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دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية بعد سقوط حليف طهران بشار الأسد.

جاءت تصريحاته خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لطهران حيث تناولت المباحثات مواضيع مثل التجارة والتعاون والتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مع السوداني إن “ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتلها وأهمية احترام المشاعر الدينية (في سوريا) خاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والمزارات الشيعية كانت بين القضايا” التي بحثت.

كما حذر الرئيس الإيراني من “إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية” في سوريا.

فر الأسد من سوريا بعد أن سيطرت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق بعد هجوم خاطف.

ومنذ سقوط النظام السوري نفذت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية في سوريا مشيرة إلى إنها تهدف لمنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي خصومها.

واحتلت القوات الإسرائيلية أيضا مواقع استراتيجية في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا عام 1967 وتحتلها منذ ذلك الحين.

دانت إيران استيلاء إسرائيل على أراض في سوريا ودعت إلى انسحابها منها.

وأكد السوداني خلال الزيارة احترام العراق “لإرادة الشعب السوري ودعمه لأي نظام سياسي أو دستوري يختاره بنفسه دون تدخلات خارجية”.

كما أشار إلى “استعداد العراق للتعاون مع كافة الأطراف… لتحقيق انتقال سلمي سلس إلى نظام يعكس إرادة الشعب السوري”.

بدم/ليل/ص ك