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الرئيس التركي يمنح فاطمة بنت مبارك وسام الجمهورية

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منح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الشيخة فاطمة بنت مبارك المعروفة باسم “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسام الجمهورية، تقديراً لجهودها الرائدة في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفولة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة أنّ تركيا منحتها الوسام أيضا “لدورها الإنساني والمجتمعي البارز على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك، أول شخصية نسائية تنال هذا الوسام الذي يتم منحه من قبل رئيس الجمهورية التركية، بناء على توصية مجلس الوزراء، على ما ذكرت الوكالة الإماراتية.

 وأوضحت أنّ الوسام يشكل “الاحتفاء الكبير بمبادراتها الرائدة ومشاريعها التنموية والإنسانية والمجتمعية التي ساهمت في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وازدهارا”.

والشيخة فاطمة بنت مبارك (82 عاما)، هي إحدى زوجات مؤسس الإمارات الشيخ  زايد بن سلطان آل نهيان، ووالدة الشيخ  محمد بن زايد الرئيس الحالي للإمارات.

هت/غد

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