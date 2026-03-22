الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجي: “الاقتصادات كلها ستعاني” إذا استمرت الحرب

حذر الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجي” من أنّ استمرار النزاع في الشرق الأوسط “لأكثر من ستة أشهر” سيؤدي إلى “آثار حقيقية” على الاقتصادات العالمية.

وقال باتريك بوياني لشبكة “سي جي تي ان” الصينية، إنّ الأمر كله “مسألة مدة فقط”، مضيفا “إذا تجاوزت ستة أشهر، سيكون لدينا تأثيرات حقيقية، وستعاني كل اقتصادات العالم”.

وأضاف في مقابلة على هامش منتدى التنمية الصيني، أنّه مع إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممرا بحريا حيويا لـ20 في المئة من نفط العالم وغازه، “سيتعذر على عشرة ملايين برميل من النفط يوميا مغادرة منطقة الخليج”.

وتابع “في حال استمر النزاع ثلاثة أو أربعة أشهر، سنتمكّن من استيعابه”، مشيرا إلى أنّ الاقتصادات العالمية يمكنها الاعتماد على احتياطياتها النفطية “للتخفيف من وطأة هذه الصدمة”.

وأضاف “آمل مرة أخرى أن نتوصل سريعا إلى حلول لهذه الحرب”.

وأجبرت الحرب التي طالت الدول الخليجية، شركة “توتال إنرجيز” على تجميد عملها في العديد من الحقول البحرية، ما يعني وقف ما يعادل 15 في المئة من إجمالي إنتاجها العالمي من النفط والغاز.

