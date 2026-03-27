الرئيس السوري يزور برلين الاثنين (الحكومة الألمانية)

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع ألمانيا حيث يلتقي المستشار فريدريش ميرتس الاثنين، بحسب ما أفاد متحدث حكومي في برلين الجمعة.

وقال الناطق شتيفان كورنيليوس إن “المستشار سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مقر المستشارية الاثنين… في زيارته الأولى” للبلاد منذ توليه السلطة في دمشق عقب إطاحة حكم بشار الأسد في أواخر العام 2024.

وكانت الزيارة مقررة في كانون الثاني/يناير، لكن الجانب السوري طلب إرجاءها، بحسب ما أعلنت برلين في حينه، لتزامن موعدها مع توتر بين القوات الحكومية السورية والكردية، انتهى بتوقيع اتفاق بين الطرفين.

وسبق للشرع أن قام بزيارات خارجية متكررة شملت الولايات المتحدة وفرنسا.

ولفت كورنيليوس الى أن الشرع سيحضر خلال الزيارة منتدى اقتصاديا “يبحث فيه ممثلون للحكومة ومسؤولون كبار في عالم الأعمال… آفاق الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا”.

ورأى أن “النزاع الطويل الأمد في سوريا كان له أثر مدمّر على الاقتصاد”، لا سيّما “الفقر في أوساط الشعب والتكاليف المرتفعة لإعادة الإعمار”.

وتولى الشرع الذي تزعم سابقا الفرع السوري لتنظيم القاعدة قبل فك ارتباطه به، السلطة بعدما أطاحت فصائل معارضة بقيادته حكم الرئيس بشار الأسد المنتمي للأقلية العلوية.

وأثارت التقارير عن زيارة الشرع في كانون الثاني/يناير، انتقاد بعض أوساط الجالية السورية. وفي حينه، دعا نداء مشترك وقعه خصوصا “اتحاد العلويين في أوروبا” و”الجالية الكردية في ألمانيا”، إلى “إصدار مذكرة توقيف (بحق الشرع) بدلا من استقباله في المستشارية”.

