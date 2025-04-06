الرئيس الفرنسي ماكرون يصل إلى مصر

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القاهرة (رويترز) – وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مساء يوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات فضلا عن مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتوجه ماكرون يوم الثلاثاء إلى مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

ويلتقى ماكرون يوم الاثنين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وسبل العودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي، وبحسب الإليزيه، فإن المحادثات ستتناول الأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، في وقت سابق أن برنامج الزيارة يشمل جولة لماكرون في المتحف المصري الكبير الذي تستعد مصر لافتتاحه هذا الصيف وكذلك جامعة القاهرة العريقة.

وقالت إن الرئيسين سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين البلدين تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

كما يشهدان توقيع 10 اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية يوم السبت إن هناك “إمكانية لعقد قمة ثلاثية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر”.

وذكرت وسائل إعلام أردنية رسمية يوم الأحد أن الملك عبد الله الثاني سيشارك يوم الاثنين، في قمة ثلاثية مع الرئيسين المصري والفرنسي لبحث التطورات في قطاع غزة.