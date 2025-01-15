الرئيس الفيليبيني يأمل باستمرار التحالف القوي مع واشنطن

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يأمل الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس بأن تحافظ مانيلا وواشنطن على العلاقة “القوية والديناميكية” بينهما في عهد الإدارة الأميركية المقبلة، وفق ما جاء في بيان للقصر الرئاسي الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على تنصيب دونالد ترامب.

ترتبط الولايات المتحدة بتحالف أمني قائم منذ عقود مع الفيليبين يشمل معاهدة للدفاع المشترك واتفاقا عام 2014 يسمح للجيش الأميركي بتخزين معدات في تسع قواعد فيليبينية.

ومع تسلم الرئيس المنتخب ترامب السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، يشعر كثيرون في الفيليبين بالقلق حيال مستقبل العلاقة بين مانيلا وواشنطن.

لكن ماركوس “عبر عن تفاؤله بشأن المحافظة على علاقة قوية وديناميكية” بين البلدين، خصوصا في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن، وذلك أثناء اتصال مع نائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس.

ونقل بيان “مكتب الاتصالات الرئاسي” في مانيلا عن ماركوس قوله أثناء الاتصال إن “التقدم الذي حققناه مشجع للغاية ونأمل بأن نبني عليه”.

كذلك، أعرب عن أمله في أن يواصل البلدان “الدفاع عن قيمنا المشتركة وسلطة القانون الدولي”.

جاء الاتصال مع هاريس بعدما أجرى ماركوس اتصالا مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أكدا فيه التزامهما العمل باتجاه “منطقة هادئ-هندي حرة ومنفتحة”.

بام/لين/غ ر