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الرئيس المصري يناقش التطورات في الشرق الأوسط خلال زيارة لدبلن

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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيرلندي مايكل هيغينز ورئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس الأربعاء خلال زيارته دبلن حيث ناقش معهما الوضع في الشرق الأوسط وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيرلندية أن الرئيسين تطرّقا إلى أحدث التطوّرات في الشرق الأوسط، لا سيّما الوضع في سوريا.

وأوضح البيان أن “المعاناة الفظيعة في غياب وقف لإطلاق النار في غزة شكّلت محور المحادثات”.

واتّفق الرئيسان على ضرورة توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وفق ما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وكانت إيرلندا من بين مجموعة من الدول الأوروبية اعترفت رسميا في أيار/مايو بدولة فلسطين، في خطوة أثارت سخط إسرائيل.

وأشاد الرئيس المصري بمواقف دبلن الجريئة دعما للقضية الفلسطينية، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة الإيرلندية بأن ثمانية أطفال من غزة سينقلون مع عائلاتهم التي هي حاليا في القاهرة عما قريب إلى دبلن لدواع طبية.

واجتمع السيسي لاحقا برئيس الوزراء الإيرلندي الذي قال قبل اللقاء إنه سيتطرق إلى قضيّة أم إيرلندية أولادها في مصر منذ 2022 بقرار من والدهم.

وكانت دبلن المرحلة الأخيرة من جولة أوروبية للرئيس المصري تخللتها محطّات في النروج والدنمارك.

وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى دبلن منذ تلك التي قام بها حسني مبارك في 2006.

بمو/م ن/ص ك

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