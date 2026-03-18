السعودية تعترض 4 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض

18 مارس آذَار (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن المملكة اعترضت أربعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه الرياض ودمرتها اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في العاصمة السعودية.

وقالت الوزارة “سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات”.

وسمع دوي قوي مرات عدة، وتلقى بعض سكان المدينة تنبيهات هاتفية لأول مرة تحذرهم من تهديد جوي معاد.

وكان التلفزيون الرسمي السعودي ذكر في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع “تهديد باليستي” في الرياض اليوم الأربعاء.

وتتعرض المملكة لهجمات من مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي، فيما أفادت السلطات بتمكنها من اعتراض معظمها.

لكن هجوم اليوم كان المرة الأولى التي يسمع فيها الكثيرون في المدينة دويا قويا أو يتلقون تحذيرا.

وقال شاهدان إنهما شاهدا ما بدا أنه اعتراض صواريخ على الحافة الغربية للمدينة، بالقرب من الحي الدبلوماسي الذي يضم البعثات الدبلوماسية.

جاء الهجوم قبل ساعات من استضافة السعودية اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية لمناقشة سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين في ظل الحرب مع إيران.

ولا تزال مؤشرات خفض التصعيد ضئيلة بعد مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب التي اجتاحت المنطقة وتسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

وذكر مصدر دبلوماسي تركي أن ممثلين عن أذربيجان والبحرين ومصر والأردن والكويت وباكستان وقطر وسوريا وتركيا والإمارات سيحضرون الاجتماع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)