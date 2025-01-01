السعودية تعدم 6 إيرانيين بتهمة تهريب المخدرات وطهران تحتج

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دبي (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأربعاء بأن المملكة أعدمت ستة إيرانيين بتهمة تهريب المخدرات، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن طهران استدعت السفير السعودي لديها.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية أن الإيرانيين الستة اعتقلوا ووجهت إليهم تهمة تهريب الحشيش إلى المملكة وحُكم عليهم بالإعدام.

ولم يذكر البيان متى تم تنفيذ العقوبة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية أن طهران استدعت، ردا على ذلك، السفير السعودي لديها “للاحتجاج بشدة” على عقوبات الإعدام.

وأفادت التقارير الإعلامية الإيرانية بأنه “تم نقل مذكرة للاحتجاج الشديد من جانب إيران، تسلط الضوء على عدم توافق هذا الإجراء مع التعاون القضائي الشامل بين البلدين، وجرى التأكيد على ضرورة تقديم تفسير مناسب بشأن هذا الموضوع”.

وبموجب اتفاق توسطت فيه الصين في عام 2023، أعادت طهران والرياض العلاقات بعد عداء استمر لسنوات هدد خلالها الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وساعد في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا.