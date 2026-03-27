السعودية وأوكرانيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن مشتريات دفاعية
27 مارس آذار (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة بأن وزارة الدفاع وقعت في جدة مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأوكرانية بشأن ترتيبات متعلقة بمشتريات دفاعية.
وأضافت الوكالة “وقَع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب وزارة الدفاع الأوكرانية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندي هناتوف”.
