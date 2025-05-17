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السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا

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طرابلس (رويترز) – نفت السفارة الأمريكية في ليبيا الأنباء التي أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعكف على خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.

كانت شبكة إن.بي.سي نيوز ذكرت يوم الخميس أن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

واستندت الشبكة الإخبارية في تقريرها إلى خمسة أشخاص مطلعين بينهم شخصان على دراية مباشرة بالأمر ومسؤول أمريكي سابق.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور على منصة إكس “التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عار عن الصحة”.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في السابق إنه يرغب في أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه إلى مكان آخر. ويرفض الفلسطينيون بشدة أي خطة تنطوي على مغادرتهم غزة.

وخلال زيارة إلى قطر قبل أيام، كرر ترامب رغبته في الاستيلاء على القطاع الفلسطيني قائلا إنه يريد أن يرى غزة “منطقة حرية” وإنه لم يعد بها أي شيء يمكن إنقاذه.

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