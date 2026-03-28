السلطات: إصابة 6 في أبوظبي بسبب شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ
28 مارس آذار (رويترز) – قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن ستة أشخاص أصيبوا فيما اندلعت ثلاثة حرائق في الإمارة اليوم السبت جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ باليستي.
وأضاف “نجحت الجهات المختصة في السيطرة على الحرائق الثلاثة وتواصل الآن عمليات التبريد”.
وتتعامل سلطات الإمارة مع الحرائق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، وهي جزء من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
(إعداد مروة سلام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)