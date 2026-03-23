السلطات في سلطنة عمان: مقتل 5 في انجراف سيارات بسبب السيول

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 23 مارس آذار (رويترز) – قالت السلطات في سلطنة عمان اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد أن جرفت السيول سياراتهم.

وقال قطاع البحث والإنقاذ العماني باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إن الفرق تمكنت من إنقاذ سبعة بعد أن جرفت السيول سيارة تقل 10 أشخاص في واد بولاية بركاء، بينما عثر لاحقا على جثث ثلاثة آخرين.

وفي واقعة منفصلة، لقي مواطنان مصرعهما بعد احتجاز مركبتهما في مجرى أحد الأودية بولاية وادي المعاول، وتم انتشال جثتيهما في وقت لاحق.

وقالت السلطات إن الوفيات وقعت في وقت تشهد فيه أجزاء من البلاد هطول أمطار غزيرة.

وشهدت سلطنة عمان سيول أدت لسقوط قتلى في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك في أبريل نيسان 2024 عندما تسببت السيول في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وغمرت مناطق واسعة.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

