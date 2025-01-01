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السنغال وموريتانيا نحو إنتاج مشترك للغاز

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أعلنت السنغال وموريتانيا الأربعاء أنهما اتّخذتا خطوة جديدة باتّجاه إنتاج الغاز بعد افتتاح أول بئر في حقل قبالة حدودهما البحرية.

يتشارك البلدان حقل الغاز الطبيعي البحري “غريتر تورتو أحميم” Greater Tortue Ahmeyim (GTA) الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل مجموعة “بي بي” البريطانية العملاقة وشركة “كوزموس إنرجي” الأميركية وشركة “إس إم إتش” الموريتانية للمحروقات و”بيتروسن” السنغالية الحكومية.

ويتمثل الهدف بإنتاج حوالى 2,5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وكان مقررا أن يبدأ الانتاج أواخر العام 2024 لكن تم تأجيل الخطوة إلى العام الجاري.

وأفاد البلدان في بيان مشترك بأن “تحقيق هذه العتبة المهمة يمثل خطوة كبيرة باتّجاه استكمال مشروع GTA”.

وأضافا أن افتتاح أول بئر للغاز “يمهّد لبدء تسويق الغاز المخطط له قريبا جدا”.

انضمت السنغال المصنفة ضمن البلدان الـ25 الأقل تقدما في العالم، إلى نادي الدول المنتجة للنفط في حزيران/يونيو العام الماضي عندما بدأ الإنتاج في حقل “سانغومار” النفطي البحري الذي تديره مجموعة “وودسايد إنرجي” الأسترالية. 

وفي أول إعلاناته كرئيس للسنغال، تحدث باسيرو ديوماي فاي الذي فاز في الانتخابات في آذار/مارس اثر تعهده إدخال إصلاحات جذرية، عن عملية تدقيق في قطاعات النفط والغاز والتعدين.

وتعهد في خطابه لمناسبة رأس السنة ليل الثلاثاء ضمان “الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمقبلة”.

مرب/لين/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية