السوداني يؤكد أن مهمة التحالف الدولي في العراق ستنتهي في موعدها (مقابلة)

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني أن انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، سيتمّ في موعده المقرر في أيلول/سبتمبر، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الاثنين.

وفي نسخة أولى للمقابلة نشرتها كورييري ديلا سيرا على موقعها الإلكتروني، نقلت عن السوداني قوله إنه تمّ “تقديم موعد” انتهاء مهمة التحالف الدولي. لكن الصحيفة قامت بتحديث نصّ المقابلة بعد ساعات.

ويأتي ذلك في وقت امتدّت الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، إلى العراق حيث تتوالى غارات على مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، فيما تستهدف هجمات المصالح الأميركية، وبينما تنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

وكان العراق أعلن في منتصف كانون الثاني/يناير اكتمال عملية انسحاب التحالف الدولي من أراضيه الاتحادية، أي ما عدا إقليم كردستان، تنفيذا لاتفاق بين بغداد وواشنطن ينص على انسحاب مستشاري التحالف بالكامل من الإقليم الشمالي بحلول أيلول/سبتمبر 2026، وتحوّل علاقة العراق مع دول التحالف إلى شراكات أمنية.

وقال السوداني لكورييري ديلا سيرا بحسب النصّ المعدّل “قررنا مع حلفائنا تأكيد إنهاء مهمة التحالف الدولي في أيلول/سبتمبر 2026”.

وأضاف “بمجرد عدم وجود أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، سيكون من الأسهل تفكيك الفصائل المسلحة”.

وتحتفظ واشنطن بنفوذ سياسي وأمني في العراق منذ غزوها الذي أطاح بحكم صدام حسين عام 2003. ولطالما طالبت هذه الفصائل بجلاء القوات الأجنبية، والأميركية خصوصا، المنتشرة في إطار التحالف منذ 2014.

وفي وقت تريد الحكومة حصر السلاح بيدها، ترفض أبرز الفصائل البحث في ترسانتها قبل رحيل القوات الأجنبية.

وتؤكد بغداد أن قواتها المسلحة أصبحت قادرة، بمفردها، على منع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق بين 2014 و2017.

وفيما يعمل على تعزيز قدراته الدفاعية بعد نحو أربعة عقود من نزاعات أرهقت بنيته التحتية ومؤسساته، يؤكد العراق أن علاقاته مع دول التحالف الدولي ستصبح مبنية على التعاون وتطوير القدرات والتدريب والعمليات العسكرية المشتركة.

ومن المتوقع كذلك أن ينسحب التحالف من سوريا حيث ينشر قوات، وقام أخيرا بتسليم قواعد إلى القوات الحكومية.

