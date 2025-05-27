السويد توجه لرجل اتهامات تتعلق بقتل طيار أردني في سوريا عام 2014

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ستوكهولم (رويترز) – وجه الادعاء العام السويدي يوم الثلاثاء اتهامات لرجل يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وإرهاب تتعلق بقتل طيار في سلاح الجو الأردني حرقا في سوريا قبل عشر سنوات.

والرجل سويدي وورد في وثائق المحكمة أن اسمه أسامة كريم ويبلغ من العمر 32 عاما، وأدين من قبل بالتورط في هجمات في باريس عام 2015 وفي بروكسل عام 2016.

وأسر تنظيم الدولة الإسلامية، الذي فرض في وقت ما حكمه بإرهاب الملايين في سوريا والعراق، الطيار الأردني معاذ الكساسبة في ديسمبر كانون الأول 2014 ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو وهو يحرقه حيا داخل قفص حتى الموت.

وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة الادعاء السويدية وجهت إلى كريم تهم ارتكاب جرائم حرب جسيمة وأخرى إرهابية.

وجاء في اللائحة أن “كريم، بالتعاون مع جناة آخرين من تنظيم الدولة الإسلامية، قتلوا معاذ الكساسبة”، وأن كريم أجبر الطيار على دخول القفص وصوره وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبناها التنظيم المتشدد.

ولم يرد محامي كريم على طلب للتعليق حتى الآن.

ونُقل كريم من فرنسا إلى السويد للمثول أمام محكمة ستوكهولم الجزئية.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، وهُزم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.

وبموجب التشريعات السويدية، يحق لمحاكم البلاد محاكمة أشخاص عن جرائم تنتهك القانون الدولي ارتُكبت في الخارج.