السياسة تحضر بخجل حفلة الأوسكار… وجائزة لوثائقي عن تهجير الفلسطينيين

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بين الفوز الكبير لـ”أنورا” وخيبة أمل “إميليا بيريز”، حضرت السياسة وإن بخجل الأحد في هوليوود خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار بنسختها السابعة والتسعين، بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي ما يلي بعض من أبرز اللحظات خلال الأمسية:

– تلميحات سياسية –

لا بد أن أولئك الذين توقعوا تهجّمات مباشرة ضد دونالد ترامب وصيحات مقاومة بوجه سياساته قد أصيبوا بخيبة أمل. فقد اعتمدت النخبة في هوليوود مقاربة حذرة، ولم تدخل السياسة المشهد في حفلة الأوسكار إلا بلمسات صغيرة.

ومن بين اللفتات السياسية، استهلال الممثلة داريل هانا كلامها بعبارة “سلافا أوكرانيا” (“المجد لأوكرانيا”).

وبعد دقائق قليلة، ذكّرت زوي سالدانيا، المولودة في الولايات المتحدة لوالدين من جزيرة الدومينيكان، إثر نيلها جائزة أوسكار أفضل ممثلة بدور ثانوي عن دورها في “إميليا بيريز”، بجدتها “التي جاءت إلى هذا البلد في عام 1961”.

وقالت “أنا فخورة بكوني ابنة والدين مهاجرين أتيا مع أحلامهما وكرامتهما وحبّهما للعمل”، في حين يتوعّد دونالد ترامب بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين يشبّههم بـ”المجرمين”، ويسعى لإسقاط حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.

لكنّ أكثر الإيحاءات السياسية في الأمسية وردت على لسان عريف الحفلة، الممثل الكوميدي كونان أوبراين الذي قال في أحد تعليقاته “إنها ليلة رائعة بالنسبة لـ+أنورا+. فقد فاز بجائزتي أوسكار حتى الساعة. أعتقد أن الأميركيين سعداء برؤية أحدهم يقف أخيرا في وجهِ روسي قوي”. وفي هذا الكلام إشارة إلى قصة فيلم المخرج شون بيكر، ولكن أيضا إلى دونالد ترامب وتقاربه من فلاديمير بوتين، ما يثير مخاوف من التخلي عن أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من بدء الغزو الروسي.

– أوسكار لفيلم عن تهجير الفلسطينيين –

فاز فيلم “نو آذر لاند” الذي يتناول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي، في إنجاز كبير لهذا العمل ذي الميزانية المتدنية والذي أنجزته مجموعة من الناشطين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ودعا الفلسطيني باسل عدرا الذي شارك في كتابة وإخراج الوثائقي، في كلمة أثناء تسلّم الجائزة، إلى إنهاء “التطهير العرقي” للفلسطينيين. وقال “أتمنى ألا تُضطر ابنتي أبدا إلى عيش الحياة التي أعيشها، مع كل هذا العنف وتدمير المنازل”.

أما زميله الإسرائيلي يوفال أبراهام المشارك أيضا في إخراج العمل، فقال “لقد صنعنا هذا الفيلم، فلسطينيون وإسرائيليون، لأن أصواتنا معا أقوى”. وأضاف “عندما أنظر إلى باسل أرى أخي، لكننا لسنا متساويين”، موجها انتقادات للدبلوماسية الأميركية.

وكان الفيلم قد فاز بالفعل بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي. ولم ينجح هذا العمل حتى الساعة في التعاقد مع جهة للتوزيع في الولايات المتحدة.

– صرخة عن “معاناة دور السينما”-

أطلق المخرج شون بيكر الذي حائز فيلمه “أنورا” خمس جوائز أوسكار، صرخة بشأن “معاناة دور السينما”. وقال “خلال الجائحة، خسرنا نحو ألف صالة سينما في الولايات المتحدة، وما زلنا نخسر المزيد. إذا لم نعكس هذا الاتجاه، فسنفقد جزءا حيويا من ثقافتنا”.

وتابع المخرج الذي يُعدّ شخصية بارزة في السينما الأميركية المستقلة “أين نقع في حب الأفلام؟ في السينما (…) حيث نبكي ونصرخ معا”.

وحضّ صانعي الأفلام والموزعين على تفضيل دور السينما على منصات البث التدفقي، قبل التوجه إلى أولياء الأمور بالقول “دعوا أبناءكم يستكشفون الأفلام في السينما”.

– تكريم عناصر الإطفاء-

قبل شهرين، شهدت مدينة لوس أنجليس حرائق وُصف بالأكثر تدميرا في تاريخها، إذ أودت بحياة 29 شخصا وتسببت بتدمير أكثر من عشرة آلاف منزل. والأحد، كُرّم عناصر الإطفاء في كاليفورنيا الذين تصدّوا للنيران مدى ثلاثة أسابيع.

وقد اعتلوا المسرح فيما وقف الحاضرون مصفقين لهم، قبل أن يدعو كونان أوبراين “الأبطال” لقراءة بعض النكات المكتوبة على شاشة القراءة امامهم. وقال أحدهم “لتأدية دور بوب ديلان، تعلّم تيموتيه شالاميه الغناء، لكنه غنّى جيدا لدرجة أنه كاد أن يخسر الدور”.

ارب/جك – رك