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السيسي يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

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القاهرة (رويترز) – ذكرت الرئاسة المصرية يوم السبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة على ضرورة بدء عملية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وصولا إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي في بيان إن السيسي استعرض خلال الاجتماع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأضاف المتحدث “تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهالي القطاع وصولا إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وذكر المتحدث أن الرئيسين بحثا كذلك سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، كما وقعا على إعلان تعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتابع قائلا إن اللقاء تناول أيضا “الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما لتفعيل هذه الشراكة لاسيما في مجالات التصنيع والتجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الغذاء والطاقة”.

كما بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون الدفاعي “من خلال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة التي تفرض التنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة”.

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