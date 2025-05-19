السيسي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان

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القاهرة (رويترز) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين أن بلاده تواصل الاتصالات مع مختلف الأطراف لدفع إسرائيل إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان.

ونقل بيان للرئاسة المصرية عن السيسي قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره‭ ‬اللبناني جوزاف عون بالقاهرة “تواصل مصر مساعيها المكثفة واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية… واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية”.

وأضاف السيسي “أجدد اليوم دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان… وأحث الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد… لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي والتعايش والمحبة في المنطقة”.

واستهدفت إسرائيل جماعة حزب الله وقادتها منذ بداية حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بسبب ما وصفته الجماعة بأنه “إسناد” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كما لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على بعض النقاط في جنوب لبنان.

وأشار بيان الرئاسة إلى أن جلسة مباحثات جمعت بين السيسي وعون قبل المؤتمر الصحفي تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة وكذلك “الملفات الإقليمية الملحة، وعلى رأسها الوضع في سوريا”.

جاء لقاء الرئيسين بعد يومين فقط من القمة العربية في بغداد التي حضرها السيسي وغاب عنها الرئيس اللبناني وكان رئيس الوزراء نواف سلام ممثلا فيها عن لبنان.