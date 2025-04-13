السيسي يزور قطر لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إلى قطر حيث من المقرر أن يلتقي بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث التطورات الإقليمية خاصة ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتتوسط مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيان إن السيسي سيلتقي أيضا خلال الزيارة بممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقصادي بين البلدين.

وأضاف أن السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت حيث يلتقي مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.