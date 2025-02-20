السيسي يصل إلى السعودية للمشاركة في اجتماع بشأن القضية الفلسطينية

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية في بيان مساء يوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في اجتماع غير رسمي لعدد من القادة العرب بخصوص القضية الفلسطينية، بعد مقترح أمريكي بتهجير سكان قطاع غزة إلى دول عربية من بينها مصر والأردن.

وتوجه السيسي إلى الرياض بعد اختتام زيارة للعاصمة الإسبانية مدريد أكد خلالها مجددا على رفض القاهرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير القطاع الفلسطيني تحت السيطرة الأمريكية وتهجير سكانه الفلسطينيين إلى أماكن أخرى. وأثار الاقتراح غضب الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن إلى لقاء “ودي” في الرياض غدا الجمعة قبل القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في الرابع من مارس آذار لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الرئاسة المصرية إن الاجتماع سيشمل السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وذكرت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين أن السيسي سيناقش خلال زيارته للرياض خطة عربية لإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع لمدة 15 شهرا، والتي ربما تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية عن اللقاء المقرر يوم الجمعة في الرياض “فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة”.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، وإن اجتماع الرياض يهدف إلى مراجعة ومناقشة الخطة العربية قبل طرحها أمام قمة القاهرة.

وأبدت الدول العربية انزعاجها من خطة ترامب “لتهجير” الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهي فكرة رفضتها القاهرة وعَمان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة.

وينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعلى مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.

وقالت المصادر إن الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات. وذكر مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في بيان يوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من الخطة “تمتد على ثلاث سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار”.

وردا على التقارير بشأن المقترح العربي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في إدارة قطاع غزة لن تكون مقبولة.