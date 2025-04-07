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الشارقة ضيف شرف الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

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الرباط (رويترز) – تحل إمارة الشارقة ضيفة شرف الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط التي تقام في المغرب في الفترة من 18 إلى 27 أبريل نيسان كما تحتفي هذه الدورة بالمبدعين المغاربة في بلاد المهجر لا سيما في مجال الثقافة والأدب.

وقال منظمو المعرض في مؤتمر صحفي يوم الاثنين برواق باب الرواح التاريخي إن هذه الدورة يشارك فيها 775 عارضا بينهم 311 بشكل مباشر و464 بالوكالة يمثلون 51 دولة عربية وأجنبية.

وأضافوا أن عناوين الكتب المعروضة بهذه الدورة يتجاوز عددها 100 ألف فيما يصل عدد المشاركين في البرنامج الثقافي من مفكرين ومبدعين بمختلف المجالات إلى 762 سينشطون 26 فعالية يوميا.

ويكرم المعرض عددا من الأدباء والكتاب والمثقفين المغاربة أمثال ليلى أبو زيد وعمر أمرير ومحمد برادة ومحمد بنطلحة وسمية نعمان جسوس وكذلك اسم الكاتب المغربي الراحل إدريس الشرايبي.

المعرض يكرم أيضا أسماء عربية بارزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) كما يستضيف جوائز أدبية مرموقة منها جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة والجائزة الوطنية للقراءة.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد في المؤتمر الصحفي إن المعرض يشكل “مناسبة لمواكبة المستجدات، واستشراف التحولات في مجالات الكتاب والنشر، وفي مجال القضايا الثقافية والفكرية ذات الراهنية الوطنية والدولية”.

وأضاف أن الوزارة “تواصل بمعية كافة شركائها المهنيين والثقافيين والمؤسساتيين والجمعويين العمل على إخراج الدورة الثلاثين للمعرض في الصورة التي تحقق بها قيمة مضافة، ويجعل من مدينة الرباط وجهة ثقافية وطنية ودولية، خاصة وهي تستعد لتكون العاصمة العالمية للكتاب لعام 2026”.

وأشار إلى أن الغاية المثلى لهذه المناسبة الدولية هي “توفير المزيد من الإشعاع لقيم الانفتاح والتعايش والسلام، في ظرف عالمي محفوف بالمخاطر المهددة للسلم والاستقرار من كل الأنواع”.

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