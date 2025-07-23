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الشرطة الإسرائيلية تحقق مع امرأة يشتبه في تآمرها لاغتيال نتنياهو

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء إن ناشطة مناهضة للحكومة في السبعينيات من عمرها تخضع للتحقيق للاشتباه في أنها كانت تخطط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الشرطة أن المشتبه بها متهمة بالتعبير عن نيتها لقتل نتنياهو وطلبت المساعدة من نشطاء آخرين للحصول على أسلحة وجمع معلومات عن الترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء.

وأحالت الوحدة الوطنية للتحقيقات في الجرائم الخطيرة والدولية وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) أدلتهما إلى مكتب المدعي العام، وهما في انتظار توجيه اتهامات رسمية محتملة لها.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن المرأة أصيبت بالمرض في الآونة الأخيرة وقالت إنها تنوي “أخذ نتنياهو معها”.

واتصل عدد ممن سمعوا تصريحاتها بالشرطة مما أدى إلى فتح التحقيق. وألقت الشرطة القبض عليها من نحو ستة أسابيع قبل أن تطلق سراحها وتضعها قيد الإقامة الجبرية.

وأفادت هآرتس بأن المرأة، وهي من تل أبيب ولم يكشف عن هويتها، يشتبه في أنها كانت تريد استهداف نتنياهو بعبوة ناسفة أو قذيفة صاروخية.

وقتل متطرف يميني رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين في عام 1995 لأنه كان يعارض جهوده السلمية مع الفلسطينيين.

ونجا ديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل بأعجوبة من هجوم بقنبلة يدوية شنه رجل مختل عقليا في عام 1957.

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