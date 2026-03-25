الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا خلال عملية اعتقال بالقدس الشرقية

afp_tickers

2دقائق

قالت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء إنها قتلت شابا فلسطينيا حاول “خطف” سلاح أحد عناصرها خلال عملية ليلية في بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.

وبحسب الشرطة فإن عناصرها وعناصر من حرس الحدود وقوات من وحدة المستعربين نفذوا ليلا عملية في بلدة جبل المكبر شرقي القدس و”تم إلقاء القبض على مشتبه بهم متورطين بنشاطات إرهابية”.

وأضاف البيان “خلال العملية، حاول أحد المشتبه بهم خطف سلاح أحد عناصر وحدة اليماس (التابعة لحرس الحدود)، الذي ردّ بسرعة وقام بتحييده، وتم إعلان وفاته بعد وقت قصير”.

وأكد البيان “إلقاء القبض على 3 مشتبهين إضافيين تمت إحالتهم لمواصلة التحقيق على يد الجهات الأمنية”.

وأكدت محافظة القدس “استشهاد الشاب قاسم أمجد أبو العمل شقيرات (21 عاما)” في ما وصفته بأنه “جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا”.

وبحسب بيان مقتضب للمحافظة فإن الاعتقالات طالت ثلاثة شبان، عُرف من بينهم إثنان.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال النادي في بيان “قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء (40) مواطنا على الأقل من الضفة، بما فيها القدس”.

وبحسب بيان النادي فإن حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغت “أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة” في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والتي اندلعت في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 على إثر هجوم للحركة الإسلامية على جنوب إسرائيل.

ها/ص ك