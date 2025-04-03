الشرطة التركية تعتقل 11 بسبب دعوات لمقاطعة اقتصادية تقودها المعارضة

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أنقرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس أن الشرطة التركية اعتقلت 11 شخصا في إطار تحقيق بشأن دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة اقتصادية مدعومة من المعارضة، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وبدأ ممثلو الادعاء التحقيق يوم الثلاثاء، قائلين إنهم يحققون مع أفراد يروجون لمقاطعة اقتصادية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أن هذه الدعوات تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات “لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مكتب المدعي العام يوم الخميس القول إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في مواقع متعددة واعتقلت 11 مشتبها بهم بينما استمرت الجهود الرامية للقبض على خمسة متبقين.

وتأتي هذه الاعتقالات عقب دعوة زعيم المعارضة الرئيسية أوزغور أوزال لمقاطعة الشركات التي يشتبه في صلتها بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتوسعت هذه الدعوة يوم الأربعاء لتشمل وقفا للتسوق ليوم واحد.

وأدانت الحكومة المقاطعة باعتبارها محاولة لزعزعة استقرار الاقتصاد.

وشهد الاقتصاد التركي، الذي عانى لسنوات من ارتفاع التضخم واضطرابات العملة، تباطؤا في النمو، إذ بلغ معدل التضخم في مارس آذار 38.1 بالمئة.

وأشار بعض أصحاب الأعمال لانخفاض حاد في عدد العملاء عقب دعوة المقاطعة، بينما دافع آخرون عنها باعتبارها شكلا ضروريا من أشكال الاحتجاج.