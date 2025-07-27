الشرطة العراقية تشتبك مع مسلحين شبه عسكريين اقتحموا مبنى حكوميا

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بغداد (رويترز) – قالت السلطات العراقية إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت في العاصمة بغداد يوم الأحد بين الشرطة ومسلحين من قوة شبه عسكرية مدعومة من الدولة تضم جماعات تساندها إيران، مما تسبب في مقتل شرطي على الأقل والقبض على 14 مسلحا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الاشتباك اندلع في منطقة الكرخ ببغداد بعد أن اقتحمت مجموعة من مسلحي الحشد الشعبي مبنى تابعا لوزارة الزراعة فيما كان أحد المدراء الجدد يباشر مهام عمله.

وجاء في البيان “إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، شهدت صباح هذا اليوم حادثا خطيرا تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة”.

وقوات الحشد الشعبي هي مظلة تضم فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية دمجت رسميا في قوات الأمن العراقية وتضم جماعات عدة متحالفة مع إيران.

وقالت وزارة الداخلية “أقدمت مجموعة مسلحة (الحشد الشعبي) على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية”.

وقالت مصادر أمنية وثلاثة موظفين في مكان الواقعة إن المسلحين أرادوا منع تعيين المدير الجديد بدلا من السابق.

وقالت وزارة الداخلية “القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 مسلحا من الذين تورطوا في الحادث فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة بإشراف مباشر من القيادات العليا لتعقب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة”.

وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، التي تتبع مباشرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن من ألقي القبض عليهم هم من عناصر الحشد الشعبي وقد أحيلوا إلى القضاء.

وقالت مصادر شرطية وطبية إن شرطيا على الأقل قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن السوداني بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وقال البيان إن السوداني “أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية”.

وأضاف “قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون الى اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي”، موضحا أنه “تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

ويشير مسؤولو أمن عراقيون ومصادر داخل الحشد الشعبي إلى أن كلا اللواءين تابعان لكتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية متحالفة مع إيران.