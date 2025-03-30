The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الشرطة الكورية الجنوبية تحقق مع رجل يشتبه في إشعاله حرائق الغابات عن طريق الخطأ

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقا مع رجل يشتبه في أنه أشعل عن طريق الخطأ أسوأ حرائق غابات في تاريخ البلاد أثناء تنظيفه مقابر أجداده، وفق ما قال أحد المحققين الأحد.

واندلع أكثر من 12 حريقا غذتها رياح قوية وظروف جافة، وأسفرت عن مقتل 30 شخصا وحرق أكثر من 48 ألف هكتار من الغابات، في أسوأ حرائق تشهدها كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الداخلية.

ومن بين الضحايا طيار تحطمت مروحية كان يقودها الأربعاء أثناء عمله على مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى أربعة عناصر إطفاء ومسعفين آخرين لقوا حتفهم بعدما حاصرتهم النيران.

والأحد، أفاد مسؤول في الشرطة الإقليمية وكالة فرانس برس أن المحققين يشتبهون بأن رجلا يبلغ 56 عاما أشعل حريقا عن طريق الخطأ أثناء تنظيف مقابر أجداده في 22 آذار/مارس في مقاطعة أويسونغ الشمالية في جيونغ سانغ، المنطقة الأكثر تضررا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “اتصلنا به السبت من دون احتجازه” مشيرا إلى أن المحققين سيستدعونه للاستجواب بمجرد الانتهاء من تفتيش الموقع، في عملية قد تستغرق أكثر من شهر.

وبحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، أفادت ابنة المشتبه به بأن والدها حاول حرق أغصان الأشجار المعلقة فوق القبور باستخدام ولاعة سجائر لكن النيران “حملتها الرياح وانتهى بها الأمر إلى إشعال حريق غابات”.

ورفضت الشرطة التي حجبت هوية الرجل وابنته، تأكيد الرواية لوكالة فرانس برس.

وتعد حرائق الغابات هذه، الأكثر حصدا للأرواح وتدميرا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، بعد حرائق في نيسان/أبريل عام 2000 أتت على 23913 هكتارا من الأراضي على الساحل الشرقي.

وتسبّبت الحرائق في تدمير مواقع تاريخية عديدة، بينها مجمع معبد غونسا في أويسونغ الذي يعود بناؤه إلى القرن السابع.

كجك/الح/م ن

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية