الشرطة تستأنف دورياتها في دكا بعد إضراب أعقب فرار الشيخة حسينة

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استأنفت شرطة بنغلادش الإثنين دورياتها في العاصمة دكا، منهية بذلك إضرابا استمر نحو أسبوع وبدأ غداة سيطرة الجيش على البلاد وفرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد إلى الخارج.

ولوحظ غياب قوات الأمن الاسبوع الفائت عن شوارع العاصمة التي يقطنها عشرون مليون شخص، بعد استقالة الشيخة حسينة إثر حكم استمر خمسة عشر عاما.

تعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة والذي أسفر عن مقتل 450 شخصا، بينهم 42 من عناصرها.

وتعهدت قوات الأمن استئناف عملها شرط ضمان أمن عناصرها، ووافقت على ذلك بعد مباحثات جرت ليلا مع الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة حائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس.

وقال المسؤول في الشرطة سنهسيش داس لوكالة فرانس برس فيما كان ينظم حركة السير عند تقاطع مكتظ، “حسن أننا عدنا”.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلادش محمد يونس في مؤتمر صحافي الإثنين ان البلاد تشهد “ثورة يقودها الطلبة”.

عاد يونس (84 عاما) إلى بنغلادش آتيا من أوروبا الخميس بعدما طالب قادة الاحتجاجات بعودته ليقود المرحلة الانتقالية ويشرف على إصلاحات ديموقراطية.

فرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية بالقرب من نيودلهي، قبل ان يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.

وحكومتها متّهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.

وأشار يونس إلى أنه قال للطلبة “أحترمكم وأقدّركم. لا مثيل لما قمتهم به. لأنكم أمرتموني بالقيام بذلك، فسأنفذ ما أمرتم به”.

وتنحى لاحقا عدد من أبرز حلفاء حسينة مع انتهاء عهدها القائم على الاستبداد ومن بين هؤلاء كبير قضاة المحكمة العليا وحاكم البنك المركزي. وقد منحهم الطلبة مهلة لمغادرة مناصبهم لكن يونس لفت إلى أن استقالاتهم تمّت بشكل قانوني.

– “هجمات شنيعة” –

وتم أحراق أو تخريب نحو 450 من مراكز الشرطة ال600 في البلاد، بحسب نقابة الشرطة الوطنية.

وأعيد فتح العديد من هذه المراكز الأسبوع الفائت بحماية الجيش الذي حظي بتقدير كبير كونه امتنع عن المشاركة في القمع.

وفي غياب الشرطة، تطوّع الطلاب الذين قادوا الحراك لإعادة النظام، بعد عمليات نهب وهجمات مضادة في الساعات التي أعقبت فرار حسينة.

وتحدثت معلومات عن مهاجمة منازل ومعابد وشركات لأقلية الهندوس في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة والبالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة، علما بأن هذه الأقلية كانت تعد مقربة من رئيسة الوزراء السابقة.

في أول بيان رسمي صدر مساء الأحد، اعربت حكومة يونس عن “قلق بالغ” وتعهّدت العمل على “وضع حد لهذه الهجمات الشنيعة”.

منذ الأسبوع الماضي توجّه مئات من أبناء الأقلية الهندوسية إلى نقطة حدودية مع الهند، وطلبوا السماح لهم بالعبور. وأعلنت السلطات الهندية الإثنين اعتقال نحو عشرة بنغلادشيين حاولوا عبور الحدود.

وأفادت قوات أمن الحدود الهندية بتوقيف 11 بنغلادشيا منذ الأحد لمحاولتهم عبور الحدود خلسة.

وقال نائب المفتش العام لقوات أمن الحدود الهندية أميت كومار تياجي في تصريح لوكالة فرانس برس “لا زال عدة مئات من مواطني بنغلادش ينتظرون في منطقة محظورة لعبور الحدود”.

وأعلنت قيادة “الجماعة”، أكبر حزب إسلامي في بنغلادش، أنها ستلتقي الاثنين ممثلين للهندوس وأقليات أخرى لاحتواء التوتر.

وأعلن وزير الداخلية شوكت حسين الاثنين أن الحكومة الانتقالية لا تعتزم حظر نشاط حزب “عوامي” الذي أدى دورا أساسيا في استقلال بنغلادش.

وأوضح الوزير أن “الحزب قدم الكثير لبنغلادش، ونحن لا ننكر ذلك”.

وأضاف “عندما تجرى الانتخابات سيتمكن (مرشحو عوامي) من خوضها”.

وافق يونس، الخبير الاقتصادي، على ترؤس الحكومة الانتقالية في انتظار إجراء “انتخابات حرة” يعتزم تنظيمها “في غضون بضعة أشهر”.

فاز يونس بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لعمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ويُنسب إليه الفضل في انتشال ملايين البنغلادشيين من البؤس.

سا-غل/ب ق-ود/ص ك