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الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

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القاهرة (رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الأحد بأن الرئيس أحمد الشرع سيتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة له لدولة خليجية منذ توليه الرئاسة.

ويرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.

وذكرت الوكالة “رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين”.

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