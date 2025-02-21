الشرع يلتقي السفير الصيني لأول مرة منذ سقوط الأسد

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دمشق (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الجمعة إن الرئيس أحمد الشرع التقى مع السفير الصيني في دمشق شي هونغ وي، وذلك في أول اجتماع علني بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

تعرضت السفارة الصينية في دمشق للنهب بعد سقوط الأسد الذي كان يحظى بدعم بكين. وجند الحكام الجدد في سوريا مقاتلين أجانب في صفوف القوات المسلحة وبعضهم من الويغور، وهي أقلية عرقية في الصين أغلبها من المسلمين تقول جماعات حقوقية غربية إنها تتعرض للاضطهاد من جانب بكين. وتنفي الصين الاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات ضد الويغور.

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اجتماع الشرع مع السفير الصيني لكنها لم تذكر تفاصيل ما دار في الاجتماع.

قد يثير قرار منح مناصب رسمية، بعضها على مستوى رفيع، لعدد من المتشددين الإسلاميين قلق الحكومات الأجنبية والمواطنين السوريين الذين يخشون من نوايا الإدارة الجديدة، رغم تعهداتها بعدم تصدير الثورة الإسلامية وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.

وحذرت السلطات الصينية في 2015 من أن عددا كبيرا من الويغور الذين فروا إلى تركيا عبر جنوب شرق آسيا يعتزمون إعادة الفكر المتشدد إلى الصين، وقالت إن بعضهم شارك في “أنشطة إرهابية”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بدعم الأسد ضد التدخل الخارجي. وقطع الرئيس الصيني عزلة دولية فرضت على الأسد لسنوات منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011 عندما رحب به وبزوجته ترحيبا حارا خلال زيارة للصين في 2023.

وأطيح بالأسد العام الماضي في هجوم خاطف شنته جماعات معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت ترتبط بتنظيم القاعدة في السابق، مما أنهى حكم عائلة الأسد الذي دام 54 عاما.