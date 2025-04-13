الشرع يلتقي نظيره الإماراتي في ثاني زيارة للخليج منذ رئاسته لسوريا

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع التقى بنظيره الإماراتي في أبوظبي يوم الأحد في ثاني زيارة يجريها لدولة خليجية منذ توليه المنصب، وذلك في وقت يحاول فيه حكام سوريا الإسلاميون الجدد طمأنة الشركاء في الخارج بشأن تشكيلهم نظاما سياسيا شاملا في البلاد.

والتقى الشرع بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في وقت سابق من يوم الأحد إن الشرع والشيباني توجها إلى الإمارات “لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين”، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وزار الشرع السعودية في فبراير شباط في أول رحلة خارجية منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني.

وتأتي زيارته للإمارات في وقت تحاول فيه قيادة سوريا الجديدة توطيد العلاقات مع زعماء عرب وغربيين بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول على يد جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

والإمارات منذ فترة طويلة خصم شرس لجماعات إسلامية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك جماعات بمصر والسودان وليبيا. وقالت في وقت سابق إن التطرف والإرهاب من مصادر القلق الكبير في سوريا بعد سقوط الأسد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي أكد دعم بلاده لسوريا خلال اللقاء بالشرع، وتمنى له “النجاح والتوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار”

ويتابع الغرب قادة سوريا عن كثب لضمان تشكيل حكومة شاملة ذات مؤسسات فعالة والحفاظ على النظام في بلد عانى كثيرا من الحرب الأهلية، وكذلك منع عودة ظهور أي من تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وسوريا بحاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها بعد الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما فرضت خلالها الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات واسعة النطاق للضغط على الأسد.