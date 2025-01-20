الشرع يهنئ ترامب ويتطلع إلى تحسين العلاقات السورية الأمريكية

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القاهرة (رويترز) – هنأ رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنصيبه يوم الاثنين، قائلا إنه يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وأضاف الشرع في بيان أن هناك ثقة في أن ترامب هو الزعيم الذي سيحقق السلام في الشرق الأوسط وسيعيد الاستقرار إلى المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات قاسية على سوريا بعد حملة الرئيس المخلوع بشار الأسد لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011 والتي تحولت إلى حرب أهلية.

وفي أوائل يناير كانون الثاني، أصدرت واشنطن إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر في مسعى لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ورحبت سوريا بالتحرك، لكنها حثت على رفع العقوبات بالكامل لدعم تعافيها.