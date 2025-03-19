الشركات اليابانية لصناعة السيارات تحذّر من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الإنتاج

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قالت كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان الأربعاء إنها قد تضطر لخفض الإنتاج إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في الرسوم الجمركية التي أعلنها على واردات السيارات.

وتُعدّ صناعة السيارات ركيزة أساسية في اقتصاد اليابان حيث ترتبط 10 % من الوظائف في البلاد بهذا القطاع. وتُعدّ شركة تويوتا اليابانية أكبر شركة سيارات مبيعا في العالم.

وحذّر ماسانوري كاتاياما، رئيس رابطة مصنعي السيارات في اليابان، من تأثير سياسة الحمائية التجارية للولايات المتحدة خلال مؤتمر صحافي عقده في طوكيو.

وقال “نشعر بالقلق من أن الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المئة على السيارات والتي تدرسها إدارة ترامب حاليا، إذا تم تطبيقها على المصدرين من اليابان والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على اقتصادَي الولايات المتحدة واليابان”.

وأضاف كاتاياما الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيسوزو موتورز لإنتاج الشاحنات “إذا حدث ذلك، فقد تفرض تعديلات كبيرة في الإنتاج”.

وتمثل المركبات نحو ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 21,3 تريليون ين (142 مليار دولار) عام 2024.

ويحاول الوزراء الضغط على نظرائهم الأميركيين لضمان إعفاء السلع اليابانية مثل الصلب والمركبات من الرسوم الجمركية، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض حتى الآن.

وقال كاتاياما في المؤتمر الذي حضره مديرون تنفيذيون من تويوتا وهوندا وشركات كبرى أخرى في القطاع، إن شركات صناعة السيارات اليابانية تصدّر سنويا نحو 1,37 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن ذروة بلغت 3,43 ملايين سيارة عام 1986.

وشدّد كذلك على أن العلامات التجارية اليابانية أحدثت فرص عمل في الولايات المتحدة.

هيه/الح/ب ق