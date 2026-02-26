الصحافة الجزائرية ترحّب بزيارة “تاريخية” مرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر

رحّبت صحف جزائرية الخميس بالزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى الجزائر بين 13 و15 نيسان/أبريل، معتبرة أنها تحمل رمزية “روحية وتاريخية” في أول زيارة لحبر أعظم إلى أرض القديس أوغسطينوس.

ويزور البابا الجزائر بين 13 و15 نيسان/أبريل، حيث يتوجه إلى العاصمة ثم إلى مدينة عنابة في شرق البلاد، التي تحتضن كنيسة القديس أوغسطينوس، أحد أهم معالم هذه المدينة الساحلية المقابلة لجزيرة سردينيا الإيطالية على الضفة الشمالية للبحر المتوسط.

وكتبت صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية أن “هذه المحطة تحمل دلالات رمزية وتاريخية قوية في بلد تتعايش فيه الذاكرة المسيحية العريقة مع الواقع الإسلامي المعاصر”.

وأضافت أن الزيارة “تأتي، إلى جانب بعدها الديني، في سياق دبلوماسي دقيق، تحتل فيه قضايا التعايش والحوار بين الأديان والاعتراف المتبادل موقعا محوريا”.

وتولي السلطات الجزائرية أهمية خاصة لهذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، إذ ترأس الرئيس عبد المجيد تبون الأربعاء اجتماعا لتقييم تحضيرات اللجنة المكلفة بالإعداد لها، بحضور قادة الأجهزة الأمنية ووزير الشؤون الدينية.

كما رحبت الرئاسة الجزائرية في بيان بالزيارة، معتبرة أنها “ستفتح بلا شك آفاقا جديدة للتعاون تعكس إيمانها المتبادل بضرورة بناء عالم يسوده السلم وقيم الحوار والعدالة، في مجابهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه البشرية”.

من جهتها، رأت صحيفة “الخبر” أن زيارة البابا تحمل “بعدا رمزيا وروحيا كبيرا”، إذ تهدف إلى دعم الكنيسة المحلية في رسالتها الأخوية، وتعزيز الحوار بين العالمين الإسلامي والمسيحي، فضلا عن تكريم القديس أوغسطينوس.

وأعرب رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جان بول فيسكو، عن سعادته بالإعلان الرسمي عن زيارة البابا إلى “أرض القديس أوغسطينوس (…) أرض اللقاء بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، والعالم العربي الإسلامي”، بحسب ما كتب عبر صفحته في فيسبوك.

وأشار الكاردينال إلى أن لاوون الرابع عشر سبق أن زار الجزائر مرتين عندما كان الرئيس العام لرهبنة القديس أوغسطينوس.

وكان البابا قد أعرب في كانون الأول/ديسمبر، عقب زيارته إلى تركيا ولبنان، وهي أول جولة خارجية له منذ انتخابه في أيار/مايو 2025، عن رغبته في زيارة الجزائر لرؤية الأماكن التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، المنحدر من منطقة سوق أهراس قرب الحدود مع تونس.

وخلصت صحيفة “الوطن” إلى أن هذه الزيارة “تضع الجزائر العاصمة وعنابة في صلب لحظة روحية وسياسية في آن، يتجاوز مداها حدود رزنامة نيسان/أبريل”.

