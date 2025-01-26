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الصحة العالمية تدعو إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان بعد مقتل 70

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(رويترز) – دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم السبت إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية والعاملين فيها في السودان بعد أن أدى هجوم بطائرة مسيرة على مستشفى في منطقة بولاية شمال دارفور إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات.

قال تيدروس في منشور على منصة إكس بعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة “باعتباره المستشفى الوحيد العامل في الفاشر، يوفر المستشفى التخصصي للنساء والتوليد السعودي خدمات تشمل أمراض النساء والتوليد والباطنة والجراحة وطب الأطفال إلى جانب مركز للتغذية العلاجية”.

وأضاف تيدروس “نواصل الدعوة إلى وقف جميع الهجمات على (قطاع) الرعاية الصحية في السودان، وإتاحة الفرصة الكاملة لإصلاح المرافق المتضررة على وجه السرعة”.

وأدت الحرب بين جيش السودان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية والتي اندلعت في أبريل نيسان 2023 بسبب خلافات حول دمج القوتين، إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح الملايين عن منازلهم ووقوع نصف السكان فريسة للجوع.

وأفرز الصراع موجات من العنف العرقي تقع المسؤولية الكبيرة فيها على قوات الدعم السريع. وأدى ذلك إلى حدوث أزمة إنسانية.

وقال حاكم دارفور ميني مناوي على منصة إكس إن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت قسم الطوارئ بالمستشفى الواقع في عاصمة ولاية شمال دارفور، مما تسبب في مقتل مرضى بينهم نساء وأطفال.

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